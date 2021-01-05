«И здесь, и там показывают»: сын Пугачевой и Галкина застыл, увидев маму по телевизору
Фото: instagram.com/maxgalkinru
На кадрах Гарри стоит к камере спиной и смотрит телевизор. На экране молодая Пугачева исполняет песню «Мне нравится» на слова Марины Цветаевой и музыку Микаэля Таривердиева. Рядом с Гарри также видно Лизу — дочь Пугачевой и Галкина.
«Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой», — подписал ролик Галкин и отметил в публикации супругу.
«У Гарика хороший вкус!», — сразу написали подписчики. «Нашу маму и здесь, и там показывают», — пошутили они. «Очень трогательно», — признались россияне. «Как трогательно. Дети чувствуют искренность, душевность», — решили в Сети. «Смотрит, не отрывая глаз», — написали в комментариях. «Я думаю, эта песня вызывает у всех мурашки по коже», — предположила поклонница творчества певицы.
«Потрясающая песня и замечательный голос Аллы Борисовны», — согласились с ней другие. «Какие красивые дети получились. Каждый раз смотрю и любуюсь. Мальчик на вас похож, девочка — на Аллу. Прекрасные дети», — уточнили фанаты. «Лапочки, так на маму смотрят трогательно», — отметили юзеры.
Фото: Instagram/@maxgalkinru
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