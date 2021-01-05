«И здесь, и там показывают»: сын Пугачевой и Галкина застыл, увидев маму по телевизору

На кадрах Гарри стоит к камере спиной и смотрит телевизор. На экране молодая Пугачева исполняет песню «Мне нравится» на слова Марины Цветаевой и музыку Микаэля Таривердиева. Рядом с Гарри также видно Лизу — дочь Пугачевой и Галкина.

«Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой», — подписал ролик Галкин и отметил в публикации супругу.