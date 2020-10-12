Максим Галкин похвастался необычным урожаем из своего сада: «Удивительно, в нашей широте»

Максим Галкин и Алла Пугачева с 7-летними детьми Лизой и Гарри живут в огромном семейном замке, который телеведущий построил специально для жены. Максим рассказывал, что с крыши дома открывается великолепный вид на Москву и он часто водит гостей наверх насладиться окрестными пейзажами.

Под стать дому раскинулся и сад вокруг него. Здесь, во время строительства, звездное семейство сохранило вековые деревья. Правда, недавно, из-за сильно ветра рухнула 200-летняя липа, раздавив забор. В саду Максим Галкин часто снимает свои видео, зачастую очень забавные. Так, несколько недель назад он прогулялся по потаенным уголкам. «Вот как все заросло», — рассказал он, намекнув на растения и усы, которые «пририсовал» себе в фоторедакторе.

Алла Пугачева также устраивает променады по саду. Недавно она показала поклонникам, как прогуливается по осенним дорожкам, усыпанным яркими листьями. «Счастлив тот, с кем рядом Максим идет», — призналась она в чувствах к молодому супругу.

В Instagram Галкина периодически появляются ролики, в которых он показывает необычные растения и то, как Алла Пугачева с детьми ухаживают за ними.