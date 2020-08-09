Максим Галкин в цветущем саду рассказал о своей любви

«О…ДА», — соглашается Алика Смехова.

«Максим, покажите, пожалуйста, эти же гортензии через месяц, когда цветы приобретут розовый оттенок», «У Вас когда-нибудь что-нибудь не цветёт? Уверена, что и в декабре что-то зацветет😂какой-нибудь цветочек Аленький», «Я в восторге не от гортензии, а от вас, как от человека, папы, садовода, искусствоведа и т.д., список просто можно продолжать бесконечно. Все это я узнала, подписавшись на вас, — здесь вы открываетесь новыми гранями — талантливый человек талантлив во всем», «Сад у Вас восхитительный», «Максим, Ваши гортензии шикарнейшие!», «Как же у вас там красиво, Максим, какой вы умница, такой домашний, хозяйственный, настоящий полковник!!!», «Не знаю как вы, но знаю точно, как сильно её любит Алла Борисовна», «Макс! Это Гортензиозно!!!!!!!!», «Королевский сад», — восхищаются поклонники.

А вам нравится сад Максима Галкина?