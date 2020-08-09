Максим Галкин в цветущем саду рассказал о своей любви
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Талантливый человек — талантлив во всем, уверены поклонники Максима Галкина. 44-летний супруг Аллы Пугачевой не только успешный телеведущий, популярный шоумен, прекрасный отец, но и отличный садовник. Особой популярностью в блоге Максима пользуются фотографии и видео из цветущего сада. Шиповник, ирисы, вейгела, люпины и сирень, рододендрон и азалия — роскошный фамильный замок в деревне Грязь окружает море цветов. Но главная любовь Галкина — это гортензия. «Любите ли вы гортензию, как люблю её я?» — признается Максим под новым видео из своего сада. «Я бы назвал это видео «Гортензии много не бывает», — вдохновенно заявляет шоумен.
«О…ДА», — соглашается Алика Смехова.
«Максим, покажите, пожалуйста, эти же гортензии через месяц, когда цветы приобретут розовый оттенок», «У Вас когда-нибудь что-нибудь не цветёт? Уверена, что и в декабре что-то зацветет😂какой-нибудь цветочек Аленький», «Я в восторге не от гортензии, а от вас, как от человека, папы, садовода, искусствоведа и т.д., список просто можно продолжать бесконечно. Все это я узнала, подписавшись на вас, — здесь вы открываетесь новыми гранями — талантливый человек талантлив во всем», «Сад у Вас восхитительный», «Максим, Ваши гортензии шикарнейшие!», «Как же у вас там красиво, Максим, какой вы умница, такой домашний, хозяйственный, настоящий полковник!!!», «Не знаю как вы, но знаю точно, как сильно её любит Алла Борисовна», «Макс! Это Гортензиозно!!!!!!!!», «Королевский сад», — восхищаются поклонники.
А вам нравится сад Максима Галкина?
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Видео: Instagram/@maxgalkinru
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