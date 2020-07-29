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Максим Галкин похвалился цветущим вокруг своего замка садом с «изюминкой»: «Это Гарри заметил»

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Максим Галкин

Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками впечатлениями от прекрасной погоды после череды дождей, заливавших Московский регион, и показал, какая красота из цветущих растений окружает его замок.

«Какая погода чудесная. Посмотрите, вся гортензия белая, а один цветок розовый. Это Гарри обнаружил», — показал Максим Галкин цветущие растения, обратив внимание подписчиков на «изюминку».

Ранее телеведущий показывал в социальной сети, какой шикарный вид открывается, если забраться на крышу его замка в деревне Грязь. Максим отметил, что часто водит друзей наверх, чтобы наглядно объяснить, почему он построил именно высокий замок. С его самой верхней точки видны леса, поля и мелькающий вдалеке комплекс «Москва-Сити».

Фото и видео: Instagram Максима Галкина

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