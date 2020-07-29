Максим Галкин похвалился цветущим вокруг своего замка садом с «изюминкой»: «Это Гарри заметил»

Ранее телеведущий показывал в социальной сети, какой шикарный вид открывается, если забраться на крышу его замка в деревне Грязь. Максим отметил, что часто водит друзей наверх, чтобы наглядно объяснить, почему он построил именно высокий замок. С его самой верхней точки видны леса, поля и мелькающий вдалеке комплекс «Москва-Сити».