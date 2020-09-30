Алла Пугачева в огромных очках и без грима прогулялась по осеннему саду и призналась в чувствах мужу

Алла Пугачева редко делает публикации в социальной сети, где на нее подписаны почти 3 млн человек. Но каждое ее появление в Instagram вызывает бурю эмоций у поклонников. В очередной раз Примадонна опубликовала видео своей прогулки по осеннему саду возле замка.

Для отдыха на свежем воздухе 71-летняя артистка выбрала вязаную кофту с капюшоном бежевого цвета и огромные очки на пол-лица. Через них было заметно, что Пугачева лишь едва подкрасила ресницы, а не нанесла полноценный грим.

«Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?» — пропела Алла Пугачева, признавшись в чувствах молодому супругу.