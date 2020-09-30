Алла Пугачева в огромных очках и без грима прогулялась по осеннему саду и призналась в чувствах мужу
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Алла Пугачева редко делает публикации в социальной сети, где на нее подписаны почти 3 млн человек. Но каждое ее появление в Instagram вызывает бурю эмоций у поклонников. В очередной раз Примадонна опубликовала видео своей прогулки по осеннему саду возле замка.
Для отдыха на свежем воздухе 71-летняя артистка выбрала вязаную кофту с капюшоном бежевого цвета и огромные очки на пол-лица. Через них было заметно, что Пугачева лишь едва подкрасила ресницы, а не нанесла полноценный грим.
«Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?» — пропела Алла Пугачева, признавшись в чувствах молодому супругу.
Максим Галкин тут же оставил несколько комментариев с сердечками и поцелуями.
«Макс, твоя супруга лучшая!», «Максим, ваша жена — красавица», «Это любовь», «Как классно. Настало время никуда не бежать. Просыпаться, пить кофе, чай и гулять. Дома самое главное. Наслаждайтесь, Алла Борисовна, как можно дольше жизнью», «Самая необыкновенная. Сильно, сильно любим», «Любимая великая певица и женщина», «Алла Борисовна, сколько в вас энергии? Вы просто супер, ядерная станция», — выразили свои эмоции поклонники Пугачевой.
Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами.
Максим Галкин не скрывает, что не чает души в супруге, которая старше него на 27 лет. На днях он показал Аллу Пугачеву в яркой домашней одежде и назвал ее своей Жар-птицей. А недавно опубликовал правдивое видео-селфи жены.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина и Аллы Пугачевой
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