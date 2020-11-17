Максим Галкин показал, как забавно его 7-летние дети делают зарядку перед школой
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин позабавил подписчиков милым видео, где главные роли традиционно исполнили его и Аллы Пугачевой дети — 7-летние Гарри и Лиза. В кадре двойняшки красиво одеты в лаконичные брюки и белые рубашки — собираются в школу. И перед выходом из дома вся семья собралась в библиотеке, где дети решили сделать зарядку с книгой.
«Утренний спорт. Надо заниматься и будешь сильным и очень сильным», — бодро отчеканила Лиза. «Зачем очень сильным? Теперь я один буду говорить. Папа, переснимай», — перебил ее брат. Но в итоге концовка видео оказалась скомканной из-за того, что юные артисты растеряли слова.
И пока Максим Галкин снимал рассвет из окна, Алла Пугачева за кадром учила детей, как правильно строить речь: «Надо много читать и всегда знать, что говоришь», — сказала она.
«Милые детки», «Ух ты, какие хорошенькие», «Красавчики», «Супер», «Милахи», «Классные дети», — Лиза и Гарри собрали комплименты.
Фанаты звездной семьи всегда хвалят Пугачеву и Галкина за то, как они занимаются развитием детей. Сын и дочь Примадонны с раннего детства учат иностранные языки (их отец полиглот), занимаются творчеством и развивающими играми.
1 сентября Лиза и Гарри пошли в первый класс элитной школы, где каждый год их учебы обходится родителям более чем в 1,5 млн рублей.
Ранее Максим Галкин показывал, в каком виде выходят Лиза и Гарри из дома в школу, а также поздравлял Аллу Пугачеву с годовщиной отношений.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина, Starface
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