Максим Галкин показал, как забавно его 7-летние дети делают зарядку перед школой

Максим Галкин позабавил подписчиков милым видео, где главные роли традиционно исполнили его и Аллы Пугачевой дети — 7-летние Гарри и Лиза. В кадре двойняшки красиво одеты в лаконичные брюки и белые рубашки — собираются в школу. И перед выходом из дома вся семья собралась в библиотеке, где дети решили сделать зарядку с книгой.

«Утренний спорт. Надо заниматься и будешь сильным и очень сильным», — бодро отчеканила Лиза. «Зачем очень сильным? Теперь я один буду говорить. Папа, переснимай», — перебил ее брат. Но в итоге концовка видео оказалась скомканной из-за того, что юные артисты растеряли слова.

И пока Максим Галкин снимал рассвет из окна, Алла Пугачева за кадром учила детей, как правильно строить речь: «Надо много читать и всегда знать, что говоришь», — сказала она.