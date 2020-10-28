Максим Галкин показал грустные лица Лизы и Гарри перед выходом в школу: «Как на праздник»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
В 2020 году Лиза и Гарри Галкины стали школьниками. И теперь их знаменитый отец регулярно рассказывает подписчикам, как проходят будни его первоклашек.
Максим Галкин опубликовал в Instagram фото, на котором показал грустные лица детей перед выходом в школу. Лиза и Гарри стоят одетые в холле своего огромного дома, а в руках держат большие портфели и другие сумки.
«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — с присущим ему тонким чувством юмора подписал Максим фото.
«Количество вещей и учебников — боль. Мы столько не таскали в детстве, как наши дети. Мой так же выглядит каждое утро, как челночник с Черкизона», — прокомментировала Алена Водонаева, хотя раньше она заявляла, что переведет сына Богдана на домашнее обучение.
«Все свое ношу с собой», «Такой вид, как будто выгоняют из дома», «А еще лыж не хватает», «Класс! Особенно, как застегнуто пальто у Гарика! Супершкольники!», «Какое счастье на лицах», «Похоже на переезд», «Они от вас съезжают, что ли?», «Оказывается, эта проблема существует везде и у всех», «Бедные дети, они в школу на неделю, что ли?», «На выход с вещами», — прокомментировали подписчики Максима Галкина.
Ранее телеведущий хвастался талантами дочери и ее способностями играть на фортепиано, показывал архивное фото с Аллой Пугачевой — времен начала их романа, показывал, как резвится с сыном и дочерью в домашнем бассейне.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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