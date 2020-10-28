Максим Галкин показал грустные лица Лизы и Гарри перед выходом в школу: «Как на праздник»

В 2020 году Лиза и Гарри Галкины стали школьниками. И теперь их знаменитый отец регулярно рассказывает подписчикам, как проходят будни его первоклашек.

Максим Галкин опубликовал в Instagram фото, на котором показал грустные лица детей перед выходом в школу. Лиза и Гарри стоят одетые в холле своего огромного дома, а в руках держат большие портфели и другие сумки.

«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — с присущим ему тонким чувством юмора подписал Максим фото.