Максим Галкин трогательно поздравил Аллу Пугачеву с 19-ой годовщиной

Перед камерами звездная чета позирует на фоне красивого интерьера и яркой картины. На снимке видно, что Галкин приобнял жену и смотрит на нее с нежностью и любовью, взгляд при этом Пугачевой устремлен вдаль,но на ее лице прослеживается очаровательная улыбка.

Знаменитая певица и юморист познакомились в 2001 году, жить вместе начали в 2005, а вот расписались и повенчались в 2011. Максим Галкин - пятый муж Аллы Пугачевой. Когда их роман стал известен общественности, ходило много слухов. Никто не верил в долговечность их союза. 27-летняя разница в возрасте казалась непреодолимой преградой. Тем не менее, артисты вместе уже 19 лет, супруги растят прекрасных двойняшек — Лизу и Гарри.

«Я люблю одного человека, я влюбился в нее, мне было 25, ей было 52, у нас разница в 27 лет. Я влюбился в Аллу. Мне все равно, сколько ей лет. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая. Нам хорошо вместе, и между нами всё было, что бывает прекрасного между двумя людьми, которые друг друга любят. И дети у нас появились, потому что дети могли появиться только в любви», — рассказывал шоумен в одном из интервью.