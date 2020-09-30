«Добрый вечер»: Галкин и близнецы передали привет подписчикам прямо из бассейна

Максим Галкин продолжает радовать своих подписчиков теплыми видео со своими детьми – двойняшками Гарри и Лизой.

На видео телеведущий проводит вечер с детьми, купаясь с ними в бассейне.

Максим снимает видео, а дети весело смеются и стараются залезть в кадр.

«Вы прекрасный отец», «ГАЛЧАТА», «Смотрю на вашу семью и душа радуется», – умиляются подписчики.

Галкин часто радует своих поклонников рассказами о жизни Гарри и Лизы – его общих с Аллой Пугачевой детей, а его подписчики с большим интересом следят за тем, как двойняшки растут, и комментируют фотографии и видео с ними. У обоих детей уже появились свои собственные поклонники.

Вчера в его Instagram появилось видео, как он станцевал вместе со своей дочкой Лизой танго.