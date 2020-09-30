«Добрый вечер»: Галкин и близнецы передали привет подписчикам прямо из бассейна
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru
Максим Галкин продолжает радовать своих подписчиков теплыми видео со своими детьми – двойняшками Гарри и Лизой.
На видео телеведущий проводит вечер с детьми, купаясь с ними в бассейне.
Максим снимает видео, а дети весело смеются и стараются залезть в кадр.
«Вы прекрасный отец», «ГАЛЧАТА», «Смотрю на вашу семью и душа радуется», – умиляются подписчики.
Галкин часто радует своих поклонников рассказами о жизни Гарри и Лизы – его общих с Аллой Пугачевой детей, а его подписчики с большим интересом следят за тем, как двойняшки растут, и комментируют фотографии и видео с ними. У обоих детей уже появились свои собственные поклонники.
Вчера в его Instagram появилось видео, как он станцевал вместе со своей дочкой Лизой танго.
В сети, тем временем, начали появляться слухи о том, что Галкин и Пугачева якобы не живут вместе и разводятся. На эти слухи ответила сама Алла Борисовна, и записала для Галкина песню:
«Осенние листья шумят и шумят в саду,
Знакомой тропою я рядом с тобой иду.
И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,
С кем рядом Максимка идет, понятно?»,– спела Пугачева, развеяв сомнения.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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