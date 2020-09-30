passion.ru

«Добрый вечер»: Галкин и близнецы передали привет подписчикам прямо из бассейна

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Максим и Лиза танцуют танго

Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Галкин вместе с детьми весело купается в бассейне.

Максим Галкин продолжает радовать своих подписчиков теплыми видео со своими детьми – двойняшками Гарри и Лизой.

На видео телеведущий проводит вечер с детьми, купаясь с ними в бассейне.

Максим снимает видео, а дети весело смеются и стараются залезть в кадр.

«Вы прекрасный отец», «ГАЛЧАТА», «Смотрю на вашу семью и душа радуется», – умиляются подписчики.

Галкин часто радует своих поклонников рассказами о жизни Гарри и Лизы – его общих с Аллой Пугачевой детей, а его подписчики с большим интересом следят за тем, как двойняшки растут, и комментируют фотографии и видео с ними. У обоих детей уже появились свои собственные поклонники.

Вчера в его Instagram появилось видео, как он станцевал вместе со своей дочкой Лизой танго.

В сети, тем временем, начали появляться слухи о том, что Галкин и Пугачева якобы не живут вместе и разводятся. На эти слухи ответила сама Алла Борисовна, и записала для Галкина песню:

«Осенние листья шумят и шумят в саду,

Знакомой тропою я рядом с тобой иду.

И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,

С кем рядом Максимка идет, понятно?»,– спела Пугачева, развеяв сомнения.

Фото и видео: Instagram Максима Галкина

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!