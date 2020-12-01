«Любименькие мои»: Степан Меньщиков показал нежное видео с женой и дочкой-младенцем

«Носочек так и хочется подтянуть этой лапочке», «Вы стали молодыми родителями и выглядите моложе своих лет. Молодцы», «По вам видно, что вы счастливы вместе! Берегите и цените друг друга», «Какая Геля красивая», «Геля стала такая красотка, помолодела лет на 10», «Дочка — копия папы», «Малышка, как куколка, такая милота», «Красавчики», «Степа, ну этот брак будет у тебя до конца всей твоей жизни», — выразили эмоции подписчики Меньщикова.

Степан и Ангелина познакомились в Таиланде, где Монах жила уже много лет и вела небольшой бизнес. Их роман был бурным и стремительным, за его развитием следили зрители «Дома-2». Степан изрядно потрепал нервы своей избраннице, потому что постоянно флиртовал с другими женщинами. Ангелина все время плакала и обвиняла любимого мужчину в безразличии. Но в итоге дело закончилось свадьбой. В загс Меньщиков и Монах пошли за несколько недель до рождения их дочери.

Теперь шоумен не перестает благодарить любимую за дочь и признаваться ей в любви.

Для каждого из супругов брак стал вторым, у Ангелины есть две взрослые дочери и внучка, а у Степана растут маленькие сын и дочь от первой жены.