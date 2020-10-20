Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков показал забавное фото со старшими детьми от первой жены

«Крутые», «Степка, ты позитивчик», «Варюша всегда красавица», «Суперсладкие! Здоровья детям и, конечно же, папке!», «Ну дочка — чудо! Красоточка!», «Главное — веселые!», «Папина дочка, копия!», «Степании не хватает для полного состава! Степа, у тебя красивые детки, а ты замечательный отец! Всего вам хорошего!», «Степан, ты классный!», — написали Меньщикову в комментариях.

Первый брак шоумена с Евгенией Шамаевой закончился разводом в 2017 году. Долгое время экс-супруга не хотела отпускать Меньщикова. Она придумывала разные поводы, чтобы удержать его рядом. Так, однажды она заявила, что беременная от бывшего мужа. Якобы все произошло, когда Степан навещал детей. Но после девушка призналась, что все выдумала.

На проекте «Дом-2» Меньщиков встретил вторую жену Ангелину Монах. Их роман был стремительным, бурным и со слезами. Ангелина все время ревновала избранника к женщинам, которым он оказывал знаки внимания. Но Степан убедил ее, что она единственная, и летом 2020 года влюбленные поженились, а через несколько недель стали родителями дочери Степании.