Шоумен Степан Меньщиков устроил нежную фотосессию с женой и новорожденной дочкой: «Красивые, счастливые»

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» наслаждается семейным счастьем с женой Ангелиной Монах и 3-месячной дочерью Степанией. Шоумен делится эмоциями с подписчиками, публикуя в социальной сети нежные фото с любимыми.

Степан показал фолловерам, что уже, за полтора месяца до главного праздника года, устроил новогоднюю фотосессию с женой и малышкой-дочкой.

«Это я, дочка Степаничка. Рядом мои родители, папа и мама! Они очень любят меня», — подписал он фото от лица ребенка.