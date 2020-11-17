Шоумен Степан Меньщиков устроил нежную фотосессию с женой и новорожденной дочкой: «Красивые, счастливые»
Фото: www.instagram.com/stepanvalerich/
Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» наслаждается семейным счастьем с женой Ангелиной Монах и 3-месячной дочерью Степанией. Шоумен делится эмоциями с подписчиками, публикуя в социальной сети нежные фото с любимыми.
Степан показал фолловерам, что уже, за полтора месяца до главного праздника года, устроил новогоднюю фотосессию с женой и малышкой-дочкой.
«Это я, дочка Степаничка. Рядом мои родители, папа и мама! Они очень любят меня», — подписал он фото от лица ребенка.
Фото: Фото @almira.foto/ www.instagram.com/stepanvalerich/
«Какие вы тут красивые, нарядные! Вау!», «Вы классные», «Красивые, счастливые», «Настоящая, женственная, достойная!», «Бывает же счастье, несмотря ни на что», «Геля такая красивая, супер», «Красивая семья», «Я вас обожаю», «Красивые, позитивные. Сразу настроения прибавилось️. Счастья вам и вашей малышке в наступающем году!», — прокомментировали поклонники семьи Меньщикова.
Правда, припомнили Степану и Ангелине их недавний поход на известное ток-шоу, где они устроили настоящий спектакль с выяснением отцовства маленькой Степании. «Как она вообще согласилась в том де...ме участвовать? Сам зашкварился и жену потащил...», — негодовали некоторые поклонники.
Степану Меньщикову и Ангелине Монах не привыкать участвовать в скандальных телепроектах. Они долгое время провели вместе на «Доме-2». Там страсти между влюбленными были накалены до предела: он уделял внимание другим женщинам, а она часто плакала из-за ревности, обвиняя избранника в равнодушии.
Но в итоге Меньщиков и Монах поняли, что созданы друг для друга и поженились летом 2020-го, за несколько недель до появления на свет дочери. У Ангелины от первого брака уже есть две взрослые дочери, а у Степана от экс-супруги растут маленькие Ваня и Варя.
Фото и видео: Instagram Степана Меньщикова
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