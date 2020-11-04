Лосины, берцы, клетчатая рубашка: беременная Кети Топурия выступила на радио в образе подружки рокера
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Последние месяцы солистка группы «А`Студио» Кети Топурия публиковала в Instagram только портреты крупным планом, такие, где не видно нижнюю часть ее тела. Теперь ситуация изменилась: певица показывает себя во всей красе незадолго до родов.
В блоге артистки появилось видео, в котором она показала, в каком виде появилась на радио, где выступила в прямом эфире. Топурия выбрала образ подружки рокера: надела черную майку, черные лосины, берцы и клетчатую рубашку.
34-летняя певица лишь несколько дней назад подтвердила, что скоро во второй раз станет мамой. До этого поклонники артистки терялись в догадках. По косвенным уликам все давно догадались, что Топурия в положении, но официального доказательства этому не было.
В блоге певицы время от времени появлялись фото и видео, где она хвасталась стройной фигурой, но потом однажды в кадре мелькнула коляска для младенца. И все решили, что Кети уже родила. Тогда она выпустила видеоопровержение, где искренне удивлялась подобным новостям: «Я родила? Ничего не знала об этом», — отшучивалась Кети.
Но после «народные журналисты» засняли Топурию на отдыхе в Дубае, где она загорала на пляже с любимым мужчиной Львом Деньговым. На кадре был виден большой живот артистки.
И теперь, несколько дней назад состоялась премьера клипа «А`Студио», где Кети танцует буквально с животом наперевес.
Фото и видео: Instagram Кети Топурии, кадры видео
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