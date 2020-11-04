Лосины, берцы, клетчатая рубашка: беременная Кети Топурия выступила на радио в образе подружки рокера

34-летняя певица лишь несколько дней назад подтвердила, что скоро во второй раз станет мамой. До этого поклонники артистки терялись в догадках. По косвенным уликам все давно догадались, что Топурия в положении, но официального доказательства этому не было.

В блоге певицы время от времени появлялись фото и видео, где она хвасталась стройной фигурой, но потом однажды в кадре мелькнула коляска для младенца. И все решили, что Кети уже родила. Тогда она выпустила видеоопровержение, где искренне удивлялась подобным новостям: «Я родила? Ничего не знала об этом», — отшучивалась Кети.

Но после «народные журналисты» засняли Топурию на отдыхе в Дубае, где она загорала на пляже с любимым мужчиной Львом Деньговым. На кадре был виден большой живот артистки.

И теперь, несколько дней назад состоялась премьера клипа «А`Студио», где Кети танцует буквально с животом наперевес.