Кети Топурия впервые прокомментировала слухи о «рождении» второго ребенка

Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что у беременной солистки группы «АСтудио» и ее супруга бизнесмена Льва Деньгова родился второй ребенок. Информация была довольно конкретная:

«Певица родила малыша весом 3,2 кг и ростом 50,2 см. Ребенок появился на свет 5 октября в модном у звёзд шоу-бизнеса роддоме «Лапино».

Сама Топурия опровергла эту информацию в сториз в своем Instagram.

Позже оказалось, что это фейковая информация – об этом заявил тот же канал, что и запустил новость о родах. Выяснились интересные подробности – оказывается, с редакцией связала некая девушка, которая представилась медсестрой центра «Лапино». Новость о родах Кети она продала за 10 тысяч рублей.

Ранее певицу уже подозревали в том, что она родила ребенка, но скрывает его от публики. Все дело в том, что на одной из ее сториз внимательные подписчики заметили детскую коляску. Если это так, то Топурия будет не первой звездой, которая скрывала рождение ребенка. Так, молодая жена Евгения Петросяна Елена Брухунова не сообщила о рождении первенца, однако через два месяца выложила малыша в социальных сетях.

А вот Наталья Подольская сегодня действительно стала мамой во второй раз – у нее и ее супруга Владимира Преснякова родился мальчик, которого назвали Ваней.