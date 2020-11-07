Ани Лорак нежно поздравила маму с днем рождения: «Любимая!»
Фото: @anilorak / Instagram
Ани Лорак нередко восхищает фолловеров стильными образами, которые собирает самостоятельно. На одном из последних фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, Ани показала архивные фото из семейного альбома. На черно-белом фото певице не больше 5 лет. Семья сидит на лавочке в саду и позирует на камеру, обняв друг друга. Ани одета в платье в горох и держит в руках куклу, а ее мама в фартуке нежно обнимает дочь за правую руку. Вместе с архивным фото Ани разместила снимок, сделанный на прогулке по реке. Мама и дочь позируют га камеру летних образах с солнечными очками. К фотографии Ани добавила: «С днем рождения, любимая Мамочка!».
Фото: @anilorak / Instagram
Напомним, что у Ани растет красавица-дочь София, которая родилась в 2011 году, когда Ани Лорак была замужем за турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. После развода Ани Лорак их дочь проводит много и с отцом. Брак певицы с гражданином Турции продлился 10 лет. В 2019-м Ани официально развелась с супругом после его измен.
К слову, недавно мы писали, как Ани Лорак порадовала подписчиков фотографией в спортивном образе. Ранним субботним утром певица поделилась снимком, сделанным в спортивном зале. Стоит отметить, что подтянутая фигура артистки восхищает.
А вам понравился образ Ани Лорак? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @anilorak / Instagram
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