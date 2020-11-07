Ани Лорак нежно поздравила маму с днем рождения: «Любимая!»

Напомним, что у Ани растет красавица-дочь София, которая родилась в 2011 году, когда Ани Лорак была замужем за турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. После развода Ани Лорак их дочь проводит много и с отцом. Брак певицы с гражданином Турции продлился 10 лет. В 2019-м Ани официально развелась с супругом после его измен.

К слову, недавно мы писали, как Ани Лорак порадовала подписчиков фотографией в спортивном образе. Ранним субботним утром певица поделилась снимком, сделанным в спортивном зале. Стоит отметить, что подтянутая фигура артистки восхищает.

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