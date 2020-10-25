Ани Лорак в золотом бомбере и кожаных штанах клеш блеснула в модной фотосессии

На фото Каролина блистает в золотом оверсайз бомбере, черном топе, который слегка приоткрывает пресс и кожаных черных штанах клеш с высокой талией. Дополнила знаменитость свой образ массивными ботинками на высоком каблуке и глянцевой сумкой из змеиной кожи.

В качестве прически певица выбрала аккуратную волнистую укладку, а макияж артистки выполнен в натуральных оттенках, которые прекрасно подчеркивают яркую и в то же время нежную внешность Лорак.

«Красиво, дорого, роскошно, Каролина! Выглядите супер!», «Один восторг от вас! Вдохновляете и мотивируете!», «Шикарный лук, Ани», «Каролиша, вы прекрасны! Вы как творческая личность и вообще как человек безумно вдохновляете людей! Такой энергии, таких искренних эмоций как у вас, на нашей эстраде очень мало! Спасибо вам», «Какая вы лучезарная, стильняга», «Крутые брюки», «Такая модная, настоящая богиня!»,- написали воодушевленные поклонники артистки.

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