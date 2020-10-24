«Бомбическая фигура» Ани Лорак порадовала подписчиков фотографией в спортивном образе

На снимке звезда предстала перед подписчиками в черном облегающем спортивном костюме.

Фолловерам финалистки «Евровидения-2008» очень понравилось фото, и они оставили множество восторженных отзывов: «Мотивируете заниматься спортом!», «Фигура бомбическая», «Какая вы спортивная! Все никак не могу налюбоваться вашей фигурой», «Стройняшка, хорошего дня вам», «Самая красивая, Каролина», «Очень похудела», «Восхищаюсь вами и очень люблю», «Шикарное тело, берегите себя», «Вам будто вы 18 лет, красотка!», «Очень нежная и красивая. А талия, талия... Наша дюймовочка, такая хрупкая и необыкновенно нежная», - написали пользователи Сети.

К слову, недавно мы писали, как постройневшая Ани Лорак показала брутальный наряд с «питоновой» косухой. Певица обладает прекрасным вкусом, поэтому ее образы всегда удостаиваются внимания и заслуживают самых лучших оценок от ее подписчиков.

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