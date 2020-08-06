Ани Лорак и ее подросшая красавица-дочь отправились отдыхать к морю

«Девочки-подружки», «Улыбашки любимые», «Самые красивые», «Очень красивые и Сонечка очень подросла», «Соня такая уже взрослая», «О Боже!!! Сонечка уже совсем большая!!!!! Теперь у нас Две Красавицы», «Самая красивая Мама и доця», «Доня копия папа», «Поправилась так Ани) а дочка точно на тебя похожа, пусть кто хочет говорит на папу», «Сонечка такая интересная девчоночка. Яркая, веселая, открытая», «У Вас невероятно красивая девочка растет, дай Бог ей красивой судьбы», — обсуждают подписчики.

Красавица София родилась в 2011 году, когда Ани Лорак была замужем за турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. В 2019-м пара развелась после 10 лет совместной жизни.