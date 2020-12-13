Полина Гагарина блеснула на премии в черном макси с бантом и открытой спиной
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
12 декабря на сцене «ВТБ Арены» прошла юбилейная 25-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». «Русское Радио» торжественное вручило статуэтки самым популярным отечественным артистам, песни которых были на вершинах чартов. На сцене выступили Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие. Один из самых стильных образов продемонстрировала Полина Гагарина. Певица появилась на церемонии в элегантном наряде.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда блеснула в черном макси с атласным бантом и открытой спиной. К образу ей подобрали лаконичные лодочки с острым мысом. Природную красоту певицы подчеркнула укладка с легкими прядями на один бок и нюдовый макияж с акцентом на глазах.
К слову, недавно мы писали, как Полина Гагарина в очередной раз продемонстрировала хрупкую фигуру. Певица появилась на церемонии вручения премии «Виктория» в черном платье с обнаженными плечами, расшитом блестками.
А вам понравился образ Полины Гагариной? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!