Полина Гагарина блеснула на премии в черном макси с бантом и открытой спиной

Звезда блеснула в черном макси с атласным бантом и открытой спиной. К образу ей подобрали лаконичные лодочки с острым мысом. Природную красоту певицы подчеркнула укладка с легкими прядями на один бок и нюдовый макияж с акцентом на глазах.

К слову, недавно мы писали, как Полина Гагарина в очередной раз продемонстрировала хрупкую фигуру. Певица появилась на церемонии вручения премии «Виктория» в черном платье с обнаженными плечами, расшитом блестками.

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