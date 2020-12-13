Декольте до талии и помолодевшее лицо: Лариса Долина вышла в свет в эффектном образе

Певица позировала фотографам в сверкающем платье с декольте до талии. Кроме того, артистка продемонстрировала помолодевшее лицо и постройневшую фигуру.

К слову, недавно Лариса Долина появилась в мини-платье на премии «Виктория». Завершали образ кожаные ботфорты, крупные серьги и светлые локоны.

Напомним, что в начале сентября Лариса Долина отметила 65-летие. Звезда устроила вечеринку, на которой собрались ее друзья и коллеги. Виновница торжества предстала перед ними в просторном светло-синем платье, с простой укладкой, радикально светлыми волосами и контрастным готическим макияжем.