Декольте до талии и помолодевшее лицо: Лариса Долина вышла в свет в эффектном образе
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На сцене «ВТБ Арены» прошла юбилейная 25-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». «Русское Радио» снова вручило драгоценные статуэтки самым популярным отечественным артистам, песни которых были на вершинах чартов. Одной из самых ярких звезд мероприятия стала Лариса Долина.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певица позировала фотографам в сверкающем платье с декольте до талии. Кроме того, артистка продемонстрировала помолодевшее лицо и постройневшую фигуру.
К слову, недавно Лариса Долина появилась в мини-платье на премии «Виктория». Завершали образ кожаные ботфорты, крупные серьги и светлые локоны.
Напомним, что в начале сентября Лариса Долина отметила 65-летие. Звезда устроила вечеринку, на которой собрались ее друзья и коллеги. Виновница торжества предстала перед ними в просторном светло-синем платье, с простой укладкой, радикально светлыми волосами и контрастным готическим макияжем.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба, instagram, globalookpress
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