«Богиня сердец»: Светлана Лобода блеснула в великолепном мини с перьями

Пользователи Сети остались в восторге от новых фото певицы и написали в Сети десятки комментариев: «Шикарна!», «Лучшая», «Очень Круто и Красиво», «Великолепный образ, богиня наших сердец», «Такая красотка», «И это значит, что мы снова можем созерцать атмосферные видео с Ваших выступлений», «Богиня начинает дарить всем атмосферу праздников, Ваши новые образы - это просто невообразимое наслаждение».

К слову, недавно мы писали, как Светлана Лобода блеснула в боди из пайеток и показала бесконечные ноги: «Шикарна!».38-летняя певица устроила эффектную фотосессию после съемок нового клипа.

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