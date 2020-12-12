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«Богиня сердец»: Светлана Лобода блеснула в великолепном мини с перьями

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Светлана Лобода

Фото: @lobodaofficial / Instagram

38-летняя певица продемонстрировала в Сети новый шикарный образ.

Светлана Лобода продемонстрировала идеальные формы и покорила своих поклонников в великолепном мини с перьями, кружевом и пайетками. В образе с открытой спиной Светлана отправилась на одну из предновогодних вечеринок. К образу певице сделали шикарную укладку с голливудскими локонами, поверх которых Светлане надели головной убор из мелких камней. Также к аутфиту ей подобрали открытые туфли на высоком каблуке. Под фото певица написала: «Начались предновогодние праздники. #декабрь. А 18 го декабря уже наша премьера. Я очень жду этот день».

Пользователи Сети остались в восторге от новых фото певицы и написали в Сети десятки комментариев: «Шикарна!», «Лучшая», «Очень Круто и Красиво», «Великолепный образ, богиня наших сердец», «Такая красотка», «И это значит, что мы снова можем созерцать атмосферные видео с Ваших выступлений», «Богиня начинает дарить всем атмосферу праздников, Ваши новые образы - это просто невообразимое наслаждение».

К слову, недавно мы писали, как Светлана Лобода блеснула в боди из пайеток и показала бесконечные ноги: «Шикарна!».38-летняя певица устроила эффектную фотосессию после съемок нового клипа.

А вам понравился образ Светланы Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram

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