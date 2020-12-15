Светлана Лобода с растрепанными волосами покорила Instagram фото в белоснежной шубке

Подписчики снова восторгаются певицей:

«Вами можно любоваться вечно», «Получаешь такое эстетическое наслаждение от постов, а я уже не представляю какое наслаждение получим от клипа и песни», «Светлана Сергеевна, как же это нежно», «Обожаю Ваши кудряшки», «Какая прекрасная», «Богиня», «Люблю тебя, моя кудряша!», «Невероятно красивая, и нежное фото», «Ох, чувствую, будет жарко».

Ранее Светлана Лобода оказалась в центре скандала после отказа от выступления на шоу «Золотой граммофон». Номер с ванной, который подготовила Светлана, шел после другого музыкального шоу певицы Мари Краймбрери, в номере которой также была использована ванна.