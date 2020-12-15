Светлана Лобода с растрепанными волосами покорила Instagram фото в белоснежной шубке
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода снова произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников, опубликовав кадр со съемки в роскошной белоснежной шубе. На фотографии певица появилась со стильной растрепанной прической.
«Она говорила - хватит....», — написала певица строчку из своей новой песни.
Подписчики снова восторгаются певицей:
«Вами можно любоваться вечно», «Получаешь такое эстетическое наслаждение от постов, а я уже не представляю какое наслаждение получим от клипа и песни», «Светлана Сергеевна, как же это нежно», «Обожаю Ваши кудряшки», «Какая прекрасная», «Богиня», «Люблю тебя, моя кудряша!», «Невероятно красивая, и нежное фото», «Ох, чувствую, будет жарко».
Ранее Светлана Лобода оказалась в центре скандала после отказа от выступления на шоу «Золотой граммофон». Номер с ванной, который подготовила Светлана, шел после другого музыкального шоу певицы Мари Краймбрери, в номере которой также была использована ванна.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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