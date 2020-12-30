Лобачева предостерегла сына перед свадьбой Авербуха и Арзамасовой: «Будь с ней осторожен»

Роман и свадьба 47-летнего Ильи Авербуха и 25-летней Лизы Арзамасовой остаются самыми обсуждаемыми событиями в жизни знаменитостей. Влюбленные долго держали свой роман втайне, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. О том, что они вместе, фигурист и актриса рассказали в программе «Вечерний Ургант», отметив, что будут делиться новостями, когда что-то изменится.

И в декабре 2020 года Авербух и Арзамасова тайно отправились в загс — без лишней помпезности. Первыми молодоженов поздравил сын жениха Мартин Авербух. 16-летний юноша живет с отцом и молодой мачехой, с которой быстро подружился, в загородном доме.

«Папа, рад за тебя, рад за нас!», — писал Мартин в соцсети.

Ранее выбор экс-супруга одобрила и Ирина Лобачева. «У него было много девушек-однодневок. Илье давно было пора найти себе достойную пару», — говорила она.

В интервью «Комсомольской правде» Ирина Лобачева призналась, что лично еще не успела поздравить бывшего мужа.

«Не успела из-за загруженности на работе. Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год, со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи», — рассказала экс-спортсменка.

Но когда она только узнала, что у Авербуха роман с молодой актрисой, Ирина Лобачева предостерегла сына: «Будь с ней осторожен. Пусть отец женится, но не оформляет на Лизу никакого имущества».

Напомним, Ирина Лобачева и Илья Авербух не только катались в паре, но и были женаты. Их брак продлился с марта 1995 года до ноября 2007 года. Причиной расставания фигуристка назвала измены мужа с одной из участниц «Ледникового периода», которая родила от него сына.

После Лобачева состояла в отношениях с актером Дмитрием Марьяновым. После она вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который младше нее на 17 лет. В июле 2020 года они развелись после трех лет брака.