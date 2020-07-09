Экс-жена Ильи Авербуха прокомментировала его роман с Лизой Арзамасовой: «У него было много женщин-однодневок»

Уже пару дней одной из самых обсуждаемых светских новостей является роман 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней «папиной дочки» Лизы Арзамасовой.

Новые отношения своего бывшего мужа прокомментировала 47-летняя фигуристка Ирина Лобачева, которая в 2004 году родила Авербуху сына (кстати, мальчик после развода родителей остался жить с отцом).

«Я не лезу в личную жизнь Ильи. Ему давно пора строить нормальные отношения. У него было много женщин-однодневок, давно пора начать встречаться с нормальной девушкой. Если Это его вторая половина, то я буду только рада, — цитирует Ирину Лобачеву «МК». — Хотя не думаю, что наш 16-летний сын рад. Хотя кто его знает».

Ирина Лобачева также добавила, что будет рада, когда ее и Ильи сын тоже обзаведется девушкой. «Когда Мартин вырастет, может переехать в мою квартиру. А я уеду к родителям. Мне многого не надо. У меня все есть, буду наслаждаться природой. Ему же достанется и моя машина», — добавила фигуристка.

Ранее Илья Авербух нежно высказался о романе с молодой избранницей.