47-летняя Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после трех лет брака

О проблемах в браке Ирина Лобачева сообщила еще зимой, когда стала гостьей шоу «Секрет на миллион». Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити признавалась, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия: «Я некоторые скандалы вообще не помню, но я могла что-то ему ляпнуть, за это и получала. Обращалась в полицию, писала заявление, потом забирала. Он всегда просил прощения». В разговоре с Лерой Кудрявцевой Ирина заявила, что уже подала заявление на расторжение брака, однако, по всей видимости, в тот раз дело не дошло до суда, и супруги вновь помирились. Новое заявление на развод было подано 23 июня 2020 года.

Напомним, Ирина Лобачева была замужем за Ильей Авербухом, от которого в 2004 году родила сына Мартина. После развода спортсменка закрутила роман с актером Дмитрием Марьяновым, с которым каталась в шоу «Ледниковый период». Пара мечтала завести ребенка, однако наступившая беременность прервалась через две недели. Ирина Лобачева мечтала родить дочь от молодого супруга, год назад ей удалось забеременеть, однако вновь случился выкидыш. «Я очень хочу второго ребенка. Хотелось бы родить от любимого человека, но времени выбирать уже нет. Сейчас я коплю на суррогатную мать. Это приблизительно стоит два миллиона рублей», — откровенно призналась фигуристка Лере Кудрявцевой. Бывший супруг Лобачевой, по слухам, готовится отправиться под венец с молодой возлюбленной — 46-летний Илья Авербух закрутил роман с 25-летней звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой.