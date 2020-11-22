Лиза Галкина спела на французском в комнате принцессы и очаровала звездного отца
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин продолжает демонстрировать поклонникам многочисленные таланты своей дочери Лизы. Девочка не только отлично играет на фортепиано в паре с мамой Аллой Борисовной и великолепно танцует, но и бесподобно поет на французском языке. Воспитание и общение Максима с близнецами Лизой и Гарри всегда заслуживает одобрения среди поклонников артиста. Так случилось и на этот раз — таланты Елизаветы оценили по достоинству. Звездный папа был очарован пением дочери, и не скрывая эмоций, он похвалил Лизу за исполнение песни в комнате принцессы. Интерьер пространства по-настоящему королевский!
Напомним, что Гарри и Лиза Галкина пошли в школу, не дождавшись 7-летия (день рождения они в сентябре). За обучение детей в элитной школе родители платят по 1,5 млн рублей в год. На праздничной линейке 1 сентября Алла Пугачева не сдержала слез от радости и гордости за своих двойняшек.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Лиза Галкина сыграла на фортепиано в дуэте с мамой Аллой Пугачевой. Алла Пугачева нечасто появляется в роликах Галкина вместе с детьми, поэтому видео вызвало большой ажиотаж.
А вам понравилось новое видео Лизы Галкиной? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram
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