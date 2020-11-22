Лиза Галкина спела на французском в комнате принцессы и очаровала звездного отца

К слову, недавно мы писали, как Лиза Галкина сыграла на фортепиано в дуэте с мамой Аллой Пугачевой. Алла Пугачева нечасто появляется в роликах Галкина вместе с детьми, поэтому видео вызвало большой ажиотаж.

А вам понравилось новое видео Лизы Галкиной? Делитесь своим мнением в комментариях!