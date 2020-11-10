«Актриса вся в маму»: дочка Максима Галкина восхитила поклонников своим танцем
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин продолжает демонстрировать поклонникам многочисленные таланты своей дочери Лизы. Девочка не только отлично поет и играет на фортепиано в паре с мамой Аллой Борисовной, но и великолепно танцует.
«Танцевальный импровиз от Лизаветы», – подписал Галкин новое видео с танцующей дочерью.
Воспитание и общение Максима с близнецами Лизой и Гарри всегда заслуживает одобрения среди поклонников артиста. Так случилось и на этот раз – таланты Елизаветы оценили по достоинству:
«Какая она пластичная! А актриса-вся в маму», «Умница. Красавица», «Маленькая чаровница и большой талант! Умничка, Лиза!», «Пора клеить афиши и продавать билеты в партер!) Если что, организуем и по Франции гастроли)», «Какая классная!Очень талантливая девочка растёт», «Обожаю вас и ваших деток», «Вот это я понимаю, ведь она не просто так движется, а под музыку и движения очень пластичные», «Лизка-артистка:) ну чудо!!», «Красоточка маленькая», «Пластика у Лизаветы природная», «Восток дело тонкое! А талант, Лизы на лицо))», «Восточная Красавица! Надо же как поймала настроение, вошла в роль! Талант!», «Здоровья Вам и всей вашей семье! Деткам особенно!».
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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