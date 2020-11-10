«Актриса вся в маму»: дочка Максима Галкина восхитила поклонников своим танцем

Воспитание и общение Максима с близнецами Лизой и Гарри всегда заслуживает одобрения среди поклонников артиста. Так случилось и на этот раз – таланты Елизаветы оценили по достоинству:

«Какая она пластичная! А актриса-вся в маму», «Умница. Красавица», «Маленькая чаровница и большой талант! Умничка, Лиза!», «Пора клеить афиши и продавать билеты в партер!) Если что, организуем и по Франции гастроли)», «Какая классная!Очень талантливая девочка растёт», «Обожаю вас и ваших деток», «Вот это я понимаю, ведь она не просто так движется, а под музыку и движения очень пластичные», «Лизка-артистка:) ну чудо!!», «Красоточка маленькая», «Пластика у Лизаветы природная», «Восток дело тонкое! А талант, Лизы на лицо))», «Восточная Красавица! Надо же как поймала настроение, вошла в роль! Талант!», «Здоровья Вам и всей вашей семье! Деткам особенно!».