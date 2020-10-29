В четыре руки: Лиза Галкина сыграла на фортепиано в дуэте с мамой Аллой Пугачевой

«Алла Борисовна шикарно выглядит. Максим у вас супер семья, жена у вас как девочка», «Вы прекрасные родители», «Обожаю ваше семейство», «Алла Борисовна шикарно выглядит!», «На все руки мастера, поют, играют и снимают», «Как же я люблю смотреть на такие трогательные моменты! Прекрасная Алла Борисовна и прелестная дочь Елизавета», «Как здорово! Сама Пугачева, которая собирала огромные стадионы учит играть на пианино свою дочь» – умиляются подписчики.

Маленькая Лиза Галкина и ее брат Гарри – главные герои блога Максима Галкина в Instagram. Дети не только учатся в школе, но и активно занимаются творчеством – поют, играют на музыкальных инструментах и танцуют, под бдительным присмотром своих звездных родителей.

Несколько недель назад Максим Галкин порадовал подписчиков тем, что станцевал танго вместе со своей дочерью Лизой. Актер часто играет вместе с детьми, купается с ними в бассейне и учит Лизу французскому языку.