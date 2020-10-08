Лиза Арзамасова удивила фанатов оригинальным фото со странной прической: «Будто героиня "Гарри Поттера"»

«Лиза, очень классная фотография! Чем-то похожа из кадр фильма "Гарри Потер"», «Как мне нравятся ваши оленьи глаза», «Как героиня фильмов о Поттере», «На Милен Фармер похожа. Лиза — красотка», «Восторгаюсь, обожаю, прелестное создание», «Мое любимое. Птенчик», «Обожаю этот взгляд, Лиз. Действительно, настроение дня. Пусть все будет хорошо», «Задумчивость к лицу, глаза устремлены куда то вдаль, и в ваших мыслях нежность, трепет. Фотография суперкрутая, очень понравилась», — поделились эмоциями от увиденного поклонники артистки.

В последние месяцы внимание к Лизе Арзамасовой приковано в связи с ее романом с 46-летним Ильей Авербухом, о котором стало известно в июле. Влюбленные так и хранили бы тайну, если бы их случайно не заметили в кафе, держащимися за руки. Однако и после они открыто не объявляли себя парой.

Вокруг их отношений поклонники строили много домыслов: что Лиза и Илья уже живут вместе, что спортсмен уже сделал молодой возлюбленной предложение (она «засветила» кольцо) и что даже строит для нее новый дом.

В итоге Авербух и Арзамасова появились в шоу «Вечерний Ургант», дабы развеять все слухи. «Мы вместе, счастливы, и все», — сказал как отрезал Илья Авербух. В программе Лиза отметила, что живет с любимым и его 16-летним сыном в загородном доме.

Кстати, экс-супруга Авербуха Ирина Лобачева порадовалась за него: «Ему давно пора было найти себе нормальную девушку», — прокомментировала она.