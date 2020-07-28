Скоро в загс? Лиза Арзамасова «засветила» шикарное кольцо на безымянном пальце
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
В начале июля стало известно, что 25-летняя Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной.
Уже несколько недель их роман является чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей. Ранее стало известно, что фигурист и тренер строит новый дом, на месте прежнего на Истринском водохранилище, а обозреватель программы про фигурное катание Елена Родина рассказала, что влюбленные вместе уже давно.
И теперь звезда «Папиных дочек» дала новый повод говорить о себе: в онлайн-беседе все с той же Родиной Лиза «засветила» шикарное кольцо на безымянном пальце, об этом Елена рассказала в интервью «Комсомольской правде».
«И она его прям нарочито показывала...», — отметила обозреватель.
Ювелир по просьбе издания оценил предположительную стоимость украшения. «Цена кольца — 600-800 тысяч рублей, а если оно брендовое, то ценник может перевалить за миллион», — отметил эксперт.
Так открыто демонстрируя кольцо на безымянном пальце, Лиза Арзамасова, могла намекнуть о скором походе в загс.
В последние несколько недель имена «папиных дочек» Лизы Арзамасовой и Мирославы Карпович пестрят в новостях. Первую обсуждают в связи с романом с Ильей Авербухом, вторую — из-за любовной связи с недавно разведенным Павлом Прилучным.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Ильи Авербуха
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