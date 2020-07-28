Скоро в загс? Лиза Арзамасова «засветила» шикарное кольцо на безымянном пальце

В начале июля стало известно, что 25-летняя Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной.

Уже несколько недель их роман является чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей. Ранее стало известно, что фигурист и тренер строит новый дом, на месте прежнего на Истринском водохранилище, а обозреватель программы про фигурное катание Елена Родина рассказала, что влюбленные вместе уже давно.

И теперь звезда «Папиных дочек» дала новый повод говорить о себе: в онлайн-беседе все с той же Родиной Лиза «засветила» шикарное кольцо на безымянном пальце, об этом Елена рассказала в интервью «Комсомольской правде».

«И она его прям нарочито показывала...», — отметила обозреватель.

Ювелир по просьбе издания оценил предположительную стоимость украшения. «Цена кольца — 600-800 тысяч рублей, а если оно брендовое, то ценник может перевалить за миллион», — отметил эксперт.

Так открыто демонстрируя кольцо на безымянном пальце, Лиза Арзамасова, могла намекнуть о скором походе в загс.

В последние несколько недель имена «папиных дочек» Лизы Арзамасовой и Мирославы Карпович пестрят в новостях. Первую обсуждают в связи с романом с Ильей Авербухом, вторую — из-за любовной связи с недавно разведенным Павлом Прилучным.