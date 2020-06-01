Алла Пугачева в латексном плаще и Максим Галкин с кудрявым «хвостиком» записали забавное видео с детьми

«Дети, какой сегодня день?», — спросил Максим Галкин. «День защиты детей», — ответили Лиза и Гарри. «От кого защищать-то вас?», — удивилась Алла Пугачева. «От взрослых», — пояснили дети. «А кто вас от взрослых-то будет защищать?», — уточнил Максим Галкин. «Взрослые», — ответили дети. «Как вас защищать, интересно?», — удивилась мама. «Папа, предоставь нас самим себе. Хороший план, папочка», — пояснили малыши.

«Ты понял?», — спросила Алла Максима, когда Лиза и Гарри удалились. «Нет», — пожал плечами шоумен. «Ну ничего», — утешила его Примадонна.

Подписчики восхитились тем, какими разумными растут наследники звездного семейства. «Дети — это такое счастье! Всех с праздником! Гарри и Лиза как всегда чудесны», «Молодцы Галчата», «Ну какие же они забавные», «Какие умницы, действительно защищать детей от взрослых», «Ну что родители, вы попали», «Какие все классные! Всегда приятно смотреть», «Побольше таких семейных видосиков с женой и детками, с юмором у вас всех все в порядке», — обсуждают подписчики.

Поклонники артиста отметили его кудрявый «хвостик»: «Максим, вы так еще и не подстриглись», «У вас новая крутая прическа», «Какие же у Вас шикарные волосы! Не стригитесь», «Такой спортивный, стильный) На блогера похож».

И, конечно, стильная супруга юмориста не осталась без комплиментов: «Алла Борисовна-красавица», «Примадонна восхитительна», «Красивая семья», «Шикарная семья».