Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина похвасталась знанием иностранных языков

«Как по-французски, так Кофе и круассан, а как по-английски, так стол и ложка!))))», «Ахахаха, прелесть какая! Песней Тото Кутуньо убила наповал. Ну откуда, откуда она это знает??», «Рождённая быть Звездой», «Лиза говорит на всех языках, какая молодчинка!!!», «Неугомонная лопотушка», «Это по какому каналу идет?», «Обязательно в программу «Лучше всех»))))», «Лиза-лучшая ведущая! Вся в папу!», «Браво! В программу «Время» пора идти работать!» — комментируют подписчики.