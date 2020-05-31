Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина похвасталась знанием иностранных языков
Фото: Instagram Максима Галкина
Изобретательные Лиза и Гарри Галкины даже самые обычные вещи превращают в игрушки. Так, застекленная межкомнатная дверь стала «телевизором», а шестилетняя Лиза — телеведущей и корреспондентом. Несколько часов назад Максим Галкин показал утреннюю программу на телеканале «Кладовка. Международный» — Лиза умело изобразила диктора и похвасталась знанием иностранных языков.
«Как по-французски, так Кофе и круассан, а как по-английски, так стол и ложка!))))», «Ахахаха, прелесть какая! Песней Тото Кутуньо убила наповал. Ну откуда, откуда она это знает??», «Рождённая быть Звездой», «Лиза говорит на всех языках, какая молодчинка!!!», «Неугомонная лопотушка», «Это по какому каналу идет?», «Обязательно в программу «Лучше всех»))))», «Лиза-лучшая ведущая! Вся в папу!», «Браво! В программу «Время» пора идти работать!» — комментируют подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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