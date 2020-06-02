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Брюс Ли, подвинься! 6-летний сын Галкина и Пугачевой в самоизоляции постигает азы кунг-фу — забавное видео

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Максим и Гарри Галкины

Фото: Instagram

Максим Галкин с детьми каждый день находит себе новые развлечения во время «затворничества» дома.

Максим Галкин поделился с подписчиками забавным видео с 6-летними Лизой и Гарри. Во время прогулки артист с сыном и дочерью забрели в подсобное помещение, где и нашли себе занятие. Гарри показал отцу и сестре свои навыки владения кунг-фу, чем рассмешил их до слез.

«Эти детки такие классные», «Вот оно беззаботное детство!», «У девочки талант ведущего», «Юморной Гарик — есть в кого», «Гарри красавец», «Такие смешные и позитивные дети», «Молодцы, знают, как себя развлечь», — похвалили Лизу и Гарри в комментариях.

Ранее в день защиты детей Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми записали забавное видео. Также артист показывал, как мастерски Лиза владеет иностранными языками и как его сын и дочь лихо гоняют на гироскутере.

Фото и видео: Instagram

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