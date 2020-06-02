Брюс Ли, подвинься! 6-летний сын Галкина и Пугачевой в самоизоляции постигает азы кунг-фу — забавное видео
Фото: Instagram
Максим Галкин поделился с подписчиками забавным видео с 6-летними Лизой и Гарри. Во время прогулки артист с сыном и дочерью забрели в подсобное помещение, где и нашли себе занятие. Гарри показал отцу и сестре свои навыки владения кунг-фу, чем рассмешил их до слез.
«Эти детки такие классные», «Вот оно беззаботное детство!», «У девочки талант ведущего», «Юморной Гарик — есть в кого», «Гарри красавец», «Такие смешные и позитивные дети», «Молодцы, знают, как себя развлечь», — похвалили Лизу и Гарри в комментариях.
Ранее в день защиты детей Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми записали забавное видео. Также артист показывал, как мастерски Лиза владеет иностранными языками и как его сын и дочь лихо гоняют на гироскутере.
Фото и видео: Instagram
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