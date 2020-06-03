6-летняя дочь Пугачевой и Галкина встретила лето в модном пуховике, уггах и зимней шапке
1 / 10
Фото: Instagram Максима Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин не спешат «раздевать» детей.
Погоды, которые царят сейчас в столице России, нельзя назвать летними. Лучшей иллюстрацией к природному явлению стало фото Лизы Галкиной в модном серебристом пуховике, розовых «уггах» и зимней шапке с помпоном.
«Цветок нашла», — написал ее папа Максим.
Фотография сделана, по всей видимости, на территории семейного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне «Грязь».
«Это у вас так похолодало, что Лиза в сапожках», «3 июня, а наши дети в уггах ходят», «Вот такое у нас лето — шапка, куртка, угги», — сочувствуют поклонники звездной пары.
Впрочем, судя по прогнозу погоды, ситуация скоро улучшится.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!