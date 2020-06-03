6-летняя дочь Пугачевой и Галкина встретила лето в модном пуховике, уггах и зимней шапке

Фотография сделана, по всей видимости, на территории семейного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне «Грязь».

«Это у вас так похолодало, что Лиза в сапожках», «3 июня, а наши дети в уггах ходят», «Вот такое у нас лето — шапка, куртка, угги», — сочувствуют поклонники звездной пары.