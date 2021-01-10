«Опухший нос, красные глаза»: у Леры Кудрявцевой ухудшилось состояние здоровья

Из-за болезни Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров «пропустили» Новый год: они справляли его сиропом шиповника. 6 января пара должна была вылететь в Дубай. Кудрявцева и ее супруг-хоккеист сдали тест на COVID-19 для аэропорта. Так у певицы выявили коронавирус.

Спустя несколько дней Лера рассказала, как проходит болезнь: «Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями. У меня только батарея витаминов ( которые пью через раз ), опухший нос и красные глаза. Завидую ли я ? Еще как. Но падла этот ковид в действии еще, поэтому сижу и не отсвечиваю :((( И прекратите спрашивать «как ты ?» Я нормально , на букву Х - не подумайте, что хорошо. Всем здоровья».