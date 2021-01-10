«Опухший нос, красные глаза»: у Леры Кудрявцевой ухудшилось состояние здоровья
Фото: @leratv / Instagram
Из-за болезни Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров «пропустили» Новый год: они справляли его сиропом шиповника. 6 января пара должна была вылететь в Дубай. Кудрявцева и ее супруг-хоккеист сдали тест на COVID-19 для аэропорта. Так у певицы выявили коронавирус.
Спустя несколько дней Лера рассказала, как проходит болезнь: «Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями. У меня только батарея витаминов ( которые пью через раз ), опухший нос и красные глаза. Завидую ли я ? Еще как. Но падла этот ковид в действии еще, поэтому сижу и не отсвечиваю :((( И прекратите спрашивать «как ты ?» Я нормально , на букву Х - не подумайте, что хорошо. Всем здоровья».
Напомним, что о заболевании Лера впервые рассказала 6 января. Звезда приложила к публикации результаты анализов. В видео она поделилась с подписчиками историей, как подхватила вирус. По словам телеведущей, сначала заболела двухлетняя дочь Маша. «Мы пошли с дочерью на елку, на которую я сама не хотела идти, но подумала, что у ребенка должен быть праздник. Спустя три дня дочь заболела коронавирусом, была температура 38,8», — уточнила Кудрявцева.
К слову, недавно мы писали, как дочь и внук Леры Кудрявцевой побывали на своей первой дискотеке. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как реагировала ее 2-летняя дочь на детский праздник с большим количеством гостей.
Фото: @leratv / Instagram
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