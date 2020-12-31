Самые эффектные новогодние елки 2020 года Глюк'oZы, Галкина, Кудрявцевой и других звезд
Фото: Instagram
«Я обожаю Новый год! В этом году особенно чувствуется, как всем необходимо волшебство. Хочется скорее приблизить этот праздник! С нетерпением ждала, когда дом наполнится новогодним запахом елки! И с таким удовольствием украшали пышную красавицу. Теперь праздничная атмосфера заряжена», — подписала Глюк'oZа свои фотографии с новогодней елкой в Instagram.
Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин показал, как наряжал праздничную елку с сыном Гарри и дочерью Елизаветой, которые явно были очень увлечены процессом.
Фото: Instagram Елены Ксенофонтовой
Елена Ксенофонтова не только снимается в кино, но и занимается украшением новогодних елок. В этом году она нарядила ель для семьи телеведущей Леры Кудрявцевой. «Вот такая елочка придумалась и случилась для Леры Кудрявцевой. Елка "Сладкий сон". 2020 год. Мишке в Арктике снится сон. Сладкий сон. И потому елка двойная. С одной стороны она холодная — здесь он живет. А с другой — сладкая. Лера, спасибо за вдохновение!», — рассказала актриса.
Фото: Instagram Кети Топурия
У Кети Топурии получилась очень уютная и лаконичная новогодняя елка, украшенная в золотых тонах.
Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая остановилась на классическом стиле и нарядила живую пушистую ель старинными разноцветными игрушками.
Фото: Instagram Сергея Лазарева
Сергей Лазарев занимался оформлением дома к Новому году с сыном Никитой и дочерью Аней.
Фото: Instagram Лены Перминовой
У Лены Перминовой получилась сияющая ель благодаря обилию сверкающих гирлянд и красных блестящих шаров.
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
Дарья Повереннова выбрала необычную фиолетовую елку, которую украсила синими шарами.
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Фото: instagram
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