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Самые эффектные новогодние елки 2020 года Глюк'oZы, Галкина, Кудрявцевой и других звезд

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Глюк'oZa

Фото: Instagram

До наступления долгожданного 2021 года осталось всего несколько часов. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и предлагаем оценить нарядные праздничные елки знаменитостей.

«Я обожаю Новый год! В этом году особенно чувствуется, как всем необходимо волшебство. Хочется скорее приблизить этот праздник! С нетерпением ждала, когда дом наполнится новогодним запахом елки! И с таким удовольствием украшали пышную красавицу. Теперь праздничная атмосфера заряжена», — подписала Глюк'oZа свои фотографии с новогодней елкой в Instagram.

Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина

Максим Галкин показал, как наряжал праздничную елку с сыном Гарри и дочерью Елизаветой, которые явно были очень увлечены процессом.

Елка Леры Кудрявцевой

Фото: Instagram Елены Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова не только снимается в кино, но и занимается украшением новогодних елок. В этом году она нарядила ель для семьи телеведущей Леры Кудрявцевой. «Вот такая елочка придумалась и случилась для Леры Кудрявцевой. Елка "Сладкий сон". 2020 год. Мишке в Арктике снится сон. Сладкий сон. И потому елка двойная. С одной стороны она холодная — здесь он живет. А с другой — сладкая. Лера, спасибо за вдохновение!», — рассказала актриса.

Кети Топурия

Фото: Instagram Кети Топурия

У Кети Топурии получилась очень уютная и лаконичная новогодняя елка, украшенная в золотых тонах.

Юлия Высоцкая

Фото: Instagram Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая остановилась на классическом стиле и нарядила живую пушистую ель старинными разноцветными игрушками.

Сергей Лазарев с детьми

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Сергей Лазарев занимался оформлением дома к Новому году с сыном Никитой и дочерью Аней.

Лена Перминова

Фото: Instagram Лены Перминовой

У Лены Перминовой получилась сияющая ель благодаря обилию сверкающих гирлянд и красных блестящих шаров.

Дарья Повереннова

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой

Дарья Повереннова выбрала необычную фиолетовую елку, которую украсила синими шарами.

Больше новогодних елок знаменитостей вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: instagram

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