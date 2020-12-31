Самые эффектные новогодние елки 2020 года Глюк'oZы, Галкина, Кудрявцевой и других звезд

Елена Ксенофонтова не только снимается в кино, но и занимается украшением новогодних елок. В этом году она нарядила ель для семьи телеведущей Леры Кудрявцевой. «Вот такая елочка придумалась и случилась для Леры Кудрявцевой. Елка "Сладкий сон". 2020 год. Мишке в Арктике снится сон. Сладкий сон. И потому елка двойная. С одной стороны она холодная — здесь он живет. А с другой — сладкая. Лера, спасибо за вдохновение!», — рассказала актриса.