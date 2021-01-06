Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
Фото: instagram.com/leratv
Звезда приложила результаты анализов. В видео она поделилась с подписчиками историей, как подхватила вирус. По словам телеведущей, сначала заболела двухлетняя дочь Маша. «Мы пошли с дочерью на елку, на которую я сама не хотела идти, но подумала, что у ребенка должен быть праздник. Спустя три дня дочь заболела коронавирусом, была температура 38,8», - уточнила Кудрявцева.
По словам матери, всю неделю она очень переживала за малышку, все время была с ней рядом. Из-за болезни Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров «пропустили» Новый год: они справляли его сиропом шиповника. 6 января пара должна была вылететь в Дубай. Кудрявцева и ее супруг-хоккеист сдали тест на COVID-19 для аэропорта. Так у певицы выявили коронавирус. «Всю неделю я чувствовала слабость, но думала, что устала из-за болезни дочери, - объяснила Кудрявцева. - Голова болит, нос заложен, больше ничего».
Ранее Кудрявцева рассказала, как реагировала ее двухлетняя дочь на детский праздник с большим количеством гостей. Она уточнила, что ее и Игоря Макарова двухлетняя дочь Маша впервые побывала на детской дискотеке. Сначала малышка, наряженная в костюм Снегурочки, стеснялась и настороженно относилась к происходящему вокруг, а под конец праздника разгулялась.
Фото: Instagram/@leratv
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