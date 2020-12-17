Лера Кудрявцева опубликовала милое видео с 2-летней дочерью, наряжающей елку

«Если честно, у меня никогда не было такой красивой елки! Я обратилась к Леночке за помощью в украшении, зная, что она фанатеет от этого и занимается профессионально. В итоге все сама привезла, все украсила, придумала тему! И теперь у нас елочка "сладкий сон" двойная! С одной стороны арктическая тема, где живет Мишка, а с другой стороны — его сон, там сладости и все такое», — поделилась эмоциями телеведущая.

Напомним, дочь Машу Лера Кудрявцева родила в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет. В День матери спортсмен показал свою красивую и молодую маму, и подписчики сразу решили, что супругу он выбирал такого же типажа.

Игорь и Лера вместе 8 лет, 7 из них — в браке. Кудрявцева рассказывала, что при первой встрече будущий муж сразил своей уверенностью, харизмой и даже наглостью. «С ним я почувствовала себя маленькой девочкой — так он командовал», — вспоминала влюбленная Лера. Она уже привыкла, что ей часто задают вопросы о разнице в возрасте с мужем, и она реагирует на них с юмором: «Я хотела секса с молодым, а он — со старушкой».