Снегурочка с синими глазами: дочь и внук Леры Кудрявцевой побывали на своей первой дискотеке
Фото: www.instagram.com/leratv/
Лера Кудрявцева рассказала в блоге, что ее и Игоря Макарова 2-летняя дочь Маша впервые побывала на детской дискотеке. Сначала малышка, наряженная в костюм Снегурочки, стеснялась и настороженно относилась к происходящему вокруг, а под конец праздника разгулялась.
«Сегодня у наших малышей была первая елка. Маша полчаса смотрела на всех в стороне, потом осторожно начала выходить в люди, так сказать, и разошлась уже на бумажной дискотеке», — поделилась телеведущая на свой странице в соцсети и показала несколько забавных видео.
Сначала малышка скромно приплясывала в стороне, а когда танцпол заполнили блестящей бумагой, тоже пошла в отрыв.
«Боже мой, ну бывают же такие красивые дети. Какие глаза! А ресницы! Носик-кнопочка... Тьфу-тьфу на тебя, Машенька», «Снегурочка с огромными глазами», «Какой у нее взрослый такой осмысленный глубокий взгляд», «Какая красивая семья. Счастья, здоровья, радости, смеха в доме, солнечного позитива и настроения. Доченька пусть радует и дает вам радость и позитив, а вы, в свою очередь, даруйте в ответ, и пусть этот бумеранг будет бесконечен», «На вас можно смотреть бесконечно», — посыпались комплименты.
На дискотеке с Машей был и ее племянник, внук Леры Лева. На праздник малыш пришел с родителями.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты 7 лет. Их дочь Маша родилась в августе 2018 года, всего через несколько месяцев после того, как телеведущая стала бабушкой.
Долгое время она не показывала малыша, но теперь любимый внук часто мелькает на ее странице в Instagram.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой
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