passion.ru

Снегурочка с синими глазами: дочь и внук Леры Кудрявцевой побывали на своей первой дискотеке

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Лера Кудрявцева и Маша на детском празднике

Фото: www.instagram.com/leratv/

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как реагировала ее 2-летняя дочь на детский праздник с большим количеством гостей.

Лера Кудрявцева рассказала в блоге, что ее и Игоря Макарова 2-летняя дочь Маша впервые побывала на детской дискотеке. Сначала малышка, наряженная в костюм Снегурочки, стеснялась и настороженно относилась к происходящему вокруг, а под конец праздника разгулялась.

«Сегодня у наших малышей была первая елка. Маша полчаса смотрела на всех в стороне, потом осторожно начала выходить в люди, так сказать, и разошлась уже на бумажной дискотеке», — поделилась телеведущая на свой странице в соцсети и показала несколько забавных видео.

Сначала малышка скромно приплясывала в стороне, а когда танцпол заполнили блестящей бумагой, тоже пошла в отрыв.

«Боже мой, ну бывают же такие красивые дети. Какие глаза! А ресницы! Носик-кнопочка... Тьфу-тьфу на тебя, Машенька», «Снегурочка с огромными глазами», «Какой у нее взрослый такой осмысленный глубокий взгляд», «Какая красивая семья. Счастья, здоровья, радости, смеха в доме, солнечного позитива и настроения. Доченька пусть радует и дает вам радость и позитив, а вы, в свою очередь, даруйте в ответ, и пусть этот бумеранг будет бесконечен», «На вас можно смотреть бесконечно», — посыпались комплименты.

На дискотеке с Машей был и ее племянник, внук Леры Лева. На праздник малыш пришел с родителями.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты 7 лет. Их дочь Маша родилась в августе 2018 года, всего через несколько месяцев после того, как телеведущая стала бабушкой.

Долгое время она не показывала малыша, но теперь любимый внук часто мелькает на ее странице в Instagram.

Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram