Снегурочка с синими глазами: дочь и внук Леры Кудрявцевой побывали на своей первой дискотеке

Лера Кудрявцева рассказала в блоге, что ее и Игоря Макарова 2-летняя дочь Маша впервые побывала на детской дискотеке. Сначала малышка, наряженная в костюм Снегурочки, стеснялась и настороженно относилась к происходящему вокруг, а под конец праздника разгулялась.

«Сегодня у наших малышей была первая елка. Маша полчаса смотрела на всех в стороне, потом осторожно начала выходить в люди, так сказать, и разошлась уже на бумажной дискотеке», — поделилась телеведущая на свой странице в соцсети и показала несколько забавных видео.