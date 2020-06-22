Ксения Собчак в топе с открытой спиной и неоновых кроссовках призналась в любви родному городу

«Я даже не сразу понял, какой стороной вы на фото», «А я сразу на кроссы внимание обратила — классные "копыта"», «Фото — огонь, кроссовки — супер», «Ну стильная баба, с ума сойти», «Вау!», «Красотка», «Красота в глазах смотрящего! Фон — огонь!», «Вот это гибкость», «Стиляга», «Ксения, вы в великолепной форме!», «Вот это вывернулась», «Видон шикарный», — написали Ксении в комментариях.

Ранее муж Ксении Константин Богомолов уже показывал ее фото с полностью открытой спиной. Тогда его подписчики отметили, что у Собчак отличная фигура, а он запечатлел на снимке нежность.

Кстати, в комментариях под новым фото у Ксению спрашивали, почему она давно не делала провокационных постов. Известно, что у телеведущая остра на язык и высказывает в Сети все, о чем думает. Так, недавно она высмеяла своих подруг, которые ретушируют себя на фото до такой степени, что их невозможно узнать в реальной жизни, а также высмеяла фигуру своей «заклятой подруги» Тины Канделаки, а та ей едко ответила. А недавно Собчак вызвала недоумение, показав сцену, где ее «моют» мужчины.

А вам нравится Ксения Собчак? Напишите в комментариях.