«Ее не отбелить»: видео, в котором Собчак моют двое мужчин, вызвало резонанс в Сети

Выпуск и фото не оставили пользователей Сети равнодушными. «Ее не отбелить!», «Теперь автомойка не только у Black star ))», «Собчак уже не отмыть», «Ребята, бросьте вы это дело.. Собчак не отстирывается. она всегда найдет во что вляпаться...», «Чёрного кобеля не отмоешь добела. Тем более если это не кобель...», «Задание называлось "помой лошадь"», «Мойдодыр», «Лучше рот», «Ещё чуть-чуть и президент!», «Выпуск пушка», «Самый классный выпуск», — пишут они в комментариях.