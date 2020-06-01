Любовь: Богомолов опубликовал нежное фото Собчак с полностью открытой спиной

«Красота в глазах смотрящего. А умение передать эту красоту — это большой талант», «Эту спину можно рисовать, рельефная», «Опять провокация для подписчиков с утра пораньше», — написали в комментариях. Но среди фолловеров нашлись и те, кто режиссерский порыв не оценил: «Публичные люди выкладывают такой бред. Разве любовь так выражается?», «А комментарии? Не очень понятно», «Озадачили! Этого добивались?! Вы видите красоту в некрасивости?!», — посыпались мнения.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019-го, через год после начала их романа. С тех пор влюбленные муж и жена регулярно публично признаются друг другу в любви.

А как вам такое оригинальное фото Собчак? Понравилось? Напишите в комментариях.