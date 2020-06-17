Тина Канделаки дерзко ответила раскритиковавшей ее фигуру Ксении Собчак
Фото: Instagram Тины Канделаки
Некоторые из недавних высказываний Ксении Собчак взволновали Интернет-общественность. Звезда позволила себе неосторожную фразу в сторону экс-солиста «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, ставшего жертвой педофила в 8-летнем возрасте, в резкой форме высказалась о певце Тимати, назвавшим ее за это «животным», досталось и Тине Канделаки, сделавшей спорт своей новой религией. Тина не стала молчать.
«"Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?" — золотой фонд цитат Ксении Собчак пополнился еще одним замечательным вопросом. Как всегда, его адресатом стала именно я) Разумеется, на глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: "А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?" Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете», — написала в своем блоге Тина Канделаки.
«Совершенно не важно, весит ли человек 58, 70 или 75 килограммов. Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром. Никакой нормы нет. Никакого комитета правильной модели поведения, стандартов хорошего внешнего вида не существует в принципе. Я искренне уважаю бодипозитив за то, что он отменяет "нелюбовь к себе". Потому что выключить ханжей, вроде Ксении, из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более, когда такие вот "расово верные" люди вещают свой "обыкновенный фашизм" из каждой трубы», — подчеркнула она.
Фото и видео: Instagram
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