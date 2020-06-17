Тина Канделаки дерзко ответила раскритиковавшей ее фигуру Ксении Собчак

Некоторые из недавних высказываний Ксении Собчак взволновали Интернет-общественность. Звезда позволила себе неосторожную фразу в сторону экс-солиста «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, ставшего жертвой педофила в 8-летнем возрасте, в резкой форме высказалась о певце Тимати, назвавшим ее за это «животным», досталось и Тине Канделаки, сделавшей спорт своей новой религией. Тина не стала молчать.

«"Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?" — золотой фонд цитат Ксении Собчак пополнился еще одним замечательным вопросом. Как всегда, его адресатом стала именно я) Разумеется, на глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: "А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?" Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете», — написала в своем блоге Тина Канделаки.