Ксения Собчак высмеяла ставших неузнаваемыми подруг-инстаграмщиц

«А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?))», — написала она под подкорректированной фотографией.

«Сразу видно неопытный пользователь. А как же facetune 2? Увеличить глазки/губки?)))», — прокомментировала Матильда Шнурова. «Вы узнаете меня если что», — заверила Екатерина Варнава. Лера Кудрявцева и Милана Тюльпанова отметились смеющимися «смайликами».

«Очень тонко!!!!», «Вот согласна)) некоторых не сразу узнаешь», «Ксения, Вы и до и после очень красивая», «Огонь! До чего дошли технологии», «А я считаю это совершенно нормально пользоваться фотошопом — все таки в социальные сети мы приходим за вдохновением, а бытовухи нам хватает и в жизни», «Инстаграм обманчивая площадка», «Ахахах Ксения Анатольевна, обожаю ваш юмор, лучшая», — обсуждают пост подписчики.

А как относитесь вы к фильтрам и «вылизанным» картинкам в соцсетях?