«Я ваша Наташа»: Наталья Орейро сняла новый клип в Подмосковье

41-летняя певица Наталья Орейро уже не раз признавалась России в любви. Новый хит артистки To Russia With Love («В Россию с любовью») – очередное тому подтверждение. Премьера нового клипа состоялась накануне, 24 ноября. В качестве места для съемок видео артистка выбрала микрорайон Заря подмосковного города Балашиха, который на несколько минут превратился в «Орейрово». Балашихинцы с удовольствием приняли участие в съемках массовых сцен в культурно-досуговом центре микрорайона.

Стоит отметить, что в одной песне Орейро мастерски сплетает английский, испанский и русский языки. «Я бы хотела записать альбом на русском. Я хочу изучить его получше! Каждый раз, когда я приезжаю, то узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», – цитирует певицу «Российская газета».