Кристина Асмус показала редкое фото с родителями: «Как вы на папу похожи»

«Рада Викторовна — прекрасная женщина, помню, она работала с моей мамой и постоянно угощала меня вкусняшками, я была ещё совсем маленькая, лет 10-12. Кристина, дай бог здоровья твоим родителям, и, конечно же, тебе с Настюшей», «Как вы на папу похожи», «Мясниковы в сборе» (настоящая фамилия Асмус — Мясникова, — прим. ред.), «Крис милая, красивая мама. Серьезный отец», «Вы все между собой похожи», «Красотка», «Прекрасная семья, счастья вам», «Какие прекрасные родители у Кристиночки!», «Самое большое счастье на свете», — написали в комментариях поклонники Асмус.

Напомним, в последнее время — и даже год — имя Кристины Асмус не перестает появляться в звездных новостях. Осенью 2019-го на экраны вышел скандальный фильм Клима Шипенко «Текст», в котором Кристина сыграла главную женскую роль, снявшись в очень откровенных сценах с Иваном Янковским. После этого на нее обрушилась волна критики (моралисты даже призывали лишить ее родительских прав), и тогда еще ее мужу Гарику Харламову пришлось оправдываться за супругу.

После этого поклонники семьи Харламова и Асмус стали подозревать, что в их отношениях не все гладко, и обратили внимание, что актеры не носят обручальные кольца. Теперь уже давать пояснение пришлось Кристине. Затем поползли слухи, что Гарик и Кристина расстались, и во всем винили «Текст», но муж с женой развеивали слухи, появляясь вместе на светских тусовках.

Но в июне 2020-го Асмус и Харламов все же объявили о разводе, отметив, что ни скандальный фильм, ни кто-то третий не виноват в том, что их семья разрушилась.