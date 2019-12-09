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Асмус откровенно рассказала об отношениях с мужем и о том, почему не носит обручальное кольцо

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус и Гарик Харламов

Фото: Instagram

Актриса призналась, что супруг ей полностью доверяет.

Звезда скандального фильма «Текст» Кристина Асмус рассказала, что сниматься в постельных сценах ей было не очень приятно, но ей попался понимающий партнер Иван Янковский. Актриса добавила, что ее участие в откровенных кадрах заранее обсудила с мужем.

«Гарик мне доверяет. Он знал, на ком женился, что это моя работа, поэтому мое участие в постельных сценах его не смущает», — призналась Кристина. Но она тут же добавляет, что не уверена, что разрешила бы ему самому быть таким откровенным на экране. «Слава богу, мой муж не актер, а комик», — сказала Асмус.

После того, как «Текст» вышел на экраны, на Асмус с Харламовым вылилась волна зрительского негодования. А резидента Comedy Club даже стали называть рогоносцем. Сразу после этого пошли слухи, что в семье Кристины и Гарика не все в порядке, якобы они редко появляются вместе и не носят обручальные кольца.

«Мы женаты 7 лет. У нас нет скандалов, у нас все хорошо. А кольца мы не носим, потому что просто неудобно, — пояснила актриса. — Однажды я забыла обручальное кольцо в театре и его попросту украли. Делать другое уже не было необходимости».

Партнер Кристины Асмус по фильму Иван Янковский признался, что играть в постельных сценах некомфортно, но со временем это проходит. «После первого дубля уже расслабляешься и делаешь все как надо. Это все игра, все не по-настоящему. Мы заставляем вас поверить в происходящее, но это просто наша работа», — рассказал актер. И он добавил, что его любимая девушка Вера Кинчева не знала, в каком фильме он будет сниматься. «Но она не ревнует, понимает, что работаю», — добавил артист.

Кристине Асмус и раньше предлагали сниматься в откровенных эпизодах. «Но если это было неоправданно сценарием, то я сама отказывалась», — рассказала актриса в программе «Ты не поверишь!».

Фото: Instagram

Видео: НТВ

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