Асмус откровенно рассказала об отношениях с мужем и о том, почему не носит обручальное кольцо

«Гарик мне доверяет. Он знал, на ком женился, что это моя работа, поэтому мое участие в постельных сценах его не смущает», — призналась Кристина. Но она тут же добавляет, что не уверена, что разрешила бы ему самому быть таким откровенным на экране. «Слава богу, мой муж не актер, а комик», — сказала Асмус.

После того, как «Текст» вышел на экраны, на Асмус с Харламовым вылилась волна зрительского негодования. А резидента Comedy Club даже стали называть рогоносцем. Сразу после этого пошли слухи, что в семье Кристины и Гарика не все в порядке, якобы они редко появляются вместе и не носят обручальные кольца.

«Мы женаты 7 лет. У нас нет скандалов, у нас все хорошо. А кольца мы не носим, потому что просто неудобно, — пояснила актриса. — Однажды я забыла обручальное кольцо в театре и его попросту украли. Делать другое уже не было необходимости».