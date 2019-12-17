Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет на фоне слухов о расставании

После выхода на экраны скандального фильма «Текст» с участием Кристины Асмус, в Сети началась настоящая травля актрисы. Ее упрекнули в аморальном поведении, «развели» с мужем — шоуменом Гариком Харламовым. Ситуация усугублялась тем, что пара не носит обручальные кольца и не слишком часто публикует совместные фото в Instagram — до сих поклонники задают вопрос, действительно ли они вместе.

Если вы также задаетесь этим вопросом, возможно, вас успокоит совместный выход в свет Кристины и Гарика — в эти минуты они находятся на закрытом показе фильма «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона», который проходит в Москве, и у нас есть видео-доказательство этому.

Что касается колец, актриса объясняла: «Мы женаты 7 лет. У нас нет скандалов, у нас все хорошо. А кольца мы не носим, потому что просто неудобно. Однажды я забыла обручальное кольцо в театре и его попросту украли. Делать другое уже не было необходимости».

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