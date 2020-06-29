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Кристина Асмус дразнит хейтеров роскошной фигурой: «Скоро разведенка, надо в форму себя привести»

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Кристина Асмус

Фото: Instagram Кристины Асмус

32-летняя актриса Кристина Асмус публикует ироничные посты на фоне подготовки к разводу с 39-летним шоуменом Гариком Харламовым.

Сообщения о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова, опубликованные в их блогах почти одновременно, наделали немало шума в прессе на минувшей неделе. Отсутствие подробностей спровоцировало слухи о том, что все это — розыгрыш, на что Гарик Харламов отреагировал весьма эмоционально.

Кристина Асмус тем временем заверила всех, что это она стала инициатором расставания и продолжила публиковать ироничные посты в своем блоге.

«Так, скоро разведенка, надо бы в форму себя привести», — написала она.

«В смысле в форму???», «Тут в столовку надо, а не побегать», «Куда еще? Итак дохлая...», «Кожа да кости! Ты хоть кушай побольше!!!», «Надо формы обрести», — комментируют удивленные фолловеры.

«У вас и так шикарное тело», «Неужели это правда про развод», «Ни капли грусти в глазах», «Эх.. бедный Гарик», — сочувствуют поклонники пары.

Фото и видео: Instagram/@asmuskristina

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