Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым раззадорила фанатов новым фото, а ее обвинили в хайпе

Несколько дней назад Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании после 8 лет брака. И с тех пор они — одни из главных ньюсмейкеров российского шоу-бизнеса. В Сети уже обсудили, что они будут делить при разводе, а известный астролог объяснила причины их расставания.

И теперь Кристина вновь дала повод поговорить о себе. Впервые после объявления о разводе она опубликовала новое фото, которое неоднозначно подписала в своем стиле: «Гадаю на кофейной гуще».