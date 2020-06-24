Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым раззадорила фанатов новым фото, а ее обвинили в хайпе
Фото: Instagram Кристины Асмус
Несколько дней назад Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании после 8 лет брака. И с тех пор они — одни из главных ньюсмейкеров российского шоу-бизнеса. В Сети уже обсудили, что они будут делить при разводе, а известный астролог объяснила причины их расставания.
И теперь Кристина вновь дала повод поговорить о себе. Впервые после объявления о разводе она опубликовала новое фото, которое неоднозначно подписала в своем стиле: «Гадаю на кофейной гуще».
«Судя по улыбке, все будет хорошо», «Если бы я разводился я бы гадал на пивной гуще или на водочной...», «Вижу... скоро новая постельная сцена», «Очень жаль.... Разочаровали», «На нового мужа?», «Кто будет следующим?», «Гадайте, как и с кем Харламов дальше будет жить», «Осталось отписаться друг от друга», «Показуха важнее», «Кристина, сделаешь пиар», «Уже?», «На следующего мужа?», — написали Кристине Асмус в комментариях, обвинив ее в хайпе на шумихе вокруг развода.
Кстати, в Сети уже высказывали предположения, что развод Харламова и Асмус липовый, как и у Джгана с Самойловой. Но адвокат Анатолий Кучерена подтвердил прессе, что все по-настоящему, что документы готовят для отправки в суд, а раньше этого не сделали из-за карантина.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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